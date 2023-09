Casal é preso com 34 kg de maconha dentro de ônibus no PR

Um casal foi preso dentro de um ônibus durante a madrugada desta terça-feira (12), após ser pego portando 34 kg de maconha. A prisão aconteceu na PR-855 no contorno da cidade de Bandeirantes, no norte do Paraná. Veja o vídeo abaixo.

De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha 24 anos e a mulher de 19 anos. Segundo os PMs, os suspeitos estavam sentados nas poltronas do ônibus e junto com eles haviam duas bolsas onde foram encontradas as drogas.

Como consta no Boletim de Ocorrências, o casal afirmou que foi contratado por uma mulher na cidade de Sarandi, no norte do Paraná, e estava levando a droga para a cidade de Campinas (SP). Eles receberiam um pagamento de mais de R$ 1 mil para fazer a entrega.

O casal então recebeu voz de prisão e foi encaminhado para um hospital para que exames de lesões corporais fossem feitas antes de serem levados para a delegacia.

