Casal é preso após roubar celular e publicar fotos íntimas da vítima

A Polícia Civil de Curitiba, no Paraná, prendeu um casal de 36 e 37 anos, suspeito de roubar um celular e divulgar fotos intimas da vítima na internet. A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (25) dentro de uma loja de eletrônicos.

O delegado José Barreto, do Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber), conta que após ter o celular roubado, a vítima recebeu mensagens com ameaças. "No dia seguinte, após ter o celular roubado], ela recebeu mensagens com ameaças falando que eles [casal] teriam acesso a fotos e vídeos íntimos. Caso ela não desbloqueasse a nuvem do aparelho, do celular, no caso, eles divulgariam as imagens para os parentes. Inclusive, o casal teria invadido as redes sociais da vítima, justamente, para amedrontá-la", conta.

A partir da instauração do inquérito policial, o Nuciber chegou até um dos suspeitos e descobriu a loja de conserto de celulares no Tatuquara. Além disso, a polícia descobriu que o chip utilizado para o encaminhamento das ameaças seria da mulher.

