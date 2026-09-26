Casal é preso após gravar e divulgar vídeo dando vinho e maconha para criança de dois anos no Paraná

Um casal foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (25) em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, após divulgar um vídeo nas redes sociais fornecendo vinho e incentivando uma criança de dois anos a fumar. O crime ocorreu em uma residência no bairro Bosque da Saúde. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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A Polícia Militar foi acionada por uma conselheira tutelar do município que teve acesso às imagens compartilhadas na internet. Na gravação, publicada no perfil da própria mãe da criança, o padrasto aparece incentivando o menino a fumar o que seria um cigarro de maconha, enquanto a mulher entrega uma taça de vinho para o filho, que bebe o líquido. Durante o vídeo, a suspeita justifica a atitude dizendo que gerou a criança e que terceiros não deveriam interferir. Ela também cita que seu pai lhe dava bebida alcoólica na infância e que estaria apenas seguindo a tradição familiar.

Ao chegar ao endereço, a equipe da Polícia Militar tentou contato com os moradores, que se recusaram a abrir a porta, obrigando os agentes a arrombarem a entrada. No interior da residência, os policiais constataram forte cheiro de maconha e apreenderam quatro cigarros da droga, além de uma porção de 3,23 gramas do entorpecente. A delegada responsável pelo caso, Anielen de Oliveira Magalhães, confirmou que a ação rápida resultou na prisão em flagrante e na apreensão tanto da substância análoga à maconha quanto do vinho fornecido ao menor de idade.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pelas autoridades para garantir a proteção da identidade da vítima. A criança, que estava dormindo em um dos quartos durante a ação policial, foi resgatada e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora das Dores para passar por uma avaliação médica detalhada. Após receber o atendimento necessário, o menino de dois anos foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar do município.