Casal é preso após fazer aborto e esconder feto dentro de churrasqueira em Londrina

Um casal foi preso na noite desta segunda-feira (22), em Londrina, no norte do Paraná após um caso investigado como aborto e ocultação de cadáver. A ocorrência foi registrada depois que uma jovem passou mal e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ocasião em que relatou aos socorristas ter interrompido a gravidez.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para acompanhar o atendimento. Durante buscas na residência do casal, os policiais localizaram um feto do sexo masculino, com aproximadamente 20 semanas de gestação, dentro de um saco plástico armazenado em uma churrasqueira no imóvel. A área foi isolada para perícia.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo a PM, o namorado da mulher foi conduzido à Central de Flagrantes. Em depoimento inicial, ele afirmou ter apoiado a decisão da companheira de interromper a gestação por meio do uso de medicamentos. As declarações serão analisadas no inquérito.



O estado de saúde da jovem não foi divulgado. A Polícia Civil informou que o casal foi autuado em flagrante pelos crimes de aborto e ocultação de cadáver. As investigações seguem em andamento.