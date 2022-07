Casal é preso após causar prejuízo em motel da região

Da Redação

Um casal foi preso na tarde deste sábado (16) pela Guarda Civil Municipal (GCM), de Sarandi, após causar prejuízos para o dono de um motel da cidade. Conforme informações do boletim, os dois destruíram objetos do quarto e saíram sem pagar a conta.

Com relação aos danos causados, o casal pagou parte do prejuízo no valor de R$800. O restante, que seria em torno de R$436, não foi pago.

As equipes foram acionadas. Ao chegar no local, os guardas se depararam com o casal saindo a pé. De acordo com a GCM, o homem estava alterado com uma garrafa de bebida nas mãos.

A abordagem foi realizada, mesmo com a presença dos guardas o suspeito continuou com os ânimos exaltados proferindo palavras ofensivas e ameaçando.

Os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia da Polícia. No local, a equipe constatou um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas.

