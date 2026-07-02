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Casal é perseguido e executado a tiros dentro de carro no PR

Vítimas foram atacadas por dupla em uma moto na tarde desta quarta-feira (2)

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 17:15:39 Editado em 02.07.2026, 17:54:54
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Casal é perseguido e executado a tiros dentro de carro no PR
Autor O local foi isolado para o trabalho da perícia - Foto: Kainan Lucas/Banda B

Um casal foi executado a tiros na tarde desta quinta-feira (2) dentro de um carro no bairro Cajuru, em Curitiba (PR). O ataque foi realizado por dois homens em uma motocicleta, que emparelharam com o veículo das vítimas, um Chevrolet Onix prata, e efetuaram diversos disparos enquanto trafegavam pela Rua Arábia. As informações são daBanda B, parceira doTNOnline

-LEIA MAIS: Gaeco faz operação contra PMs suspeitos de forjar flagrantes e desviar drogas no PR

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Atingido pelos primeiros tiros, o motorista do Onix perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um Fiat Mobi, que operava como carro de aplicativo. Após a batida, os suspeitos desceram da moto, realizaram novos disparos contra o casal para consumar a execução e fugiram em alta velocidade em direção ao bairro Weissópolis, no município vizinho de Pinhais.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), as armas utilizadas no crime eram de calibre 9 milímetros. O Corpo de Bombeiros, acionado para prestar socorro, constatou os óbitos ainda no local. Segundo a corporação, o homem de 33 anos, que conduzia o veículo, foi atingido por cinco tiros na cabeça, enquanto a passageira, de 26 anos, apresentava uma perfuração no tórax. Pelas características do ataque, os socorristas apontaram que o motorista seria o alvo principal da investida criminosa.

Apesar da gravidade da ocorrência e de o carro de aplicativo também ter sido atingido pelos projéteis, nenhum de seus ocupantes se feriu. No Fiat Mobi viajavam o condutor, uma passageira de aproximadamente 35 anos e uma criança de um ano e oito meses. O motorista do aplicativo relatou que seguia no sentido contrário e não percebeu os disparos de imediato, notando o ataque apenas no momento em que o Onix desgovernado atingiu a frente do seu carro.

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O local foi isolado para o trabalho da perícia. O homem assassinado não portava documentos, enquanto a identificação da mulher foi entregue às autoridades. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação para esclarecer a autoria e a motivação do duplo homicídio. A delegacia pede que informações que possam auxiliar na resolução do caso sejam repassadas de forma anônima pelos telefones 197 ou 0800 643 1121.

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