Casal é morto com mais de 30 tiros no Paraná; mulher estava grávida

A mulher estava grávida de 4 meses, segundo as autoridades. O casal tinha passagens pela polícia

Um duplo homicídio foi registrado na noite desse domingo (20), em Sarandi, município que fica na Região Metropolitana de Maringá, norte do Paraná. Um homem, de 37 anos, e a esposa, de 34, foram mortos com mais de 30 tiros em frente à residência onde moravam. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM) e da Guarda Civil Municipal (GCM), a mulher, identificada como Lais Aparecida da Silva, estava grávida de 4 meses. O homem foi identificado como Marco Antônio de Santana.

O crime aconteceu quando o casal estava na calçada. Eles foram surpreendidos por quatro homens armados, que ocupavam um veículo sedan de cor escura. Os criminosos efetuaram diversos disparos contra as vítimas e, na sequência, fugiram do local.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas pelos vizinhos de Lais e de Marco, que escutaram os disparos e, após o fogo cessar, encontraram o casal caído em frente à casa onde moravam.

Assim que os socorristas chegaram, nada pôde ser feito, pois as vítimas já não apresentavam sinais vitais.

As autoridades isolaram o local do crime e encontraram 40 cápsulas deflagradas de calibres 09mm e 380. Agentes de segurança conversaram com moradores, a fim de obter informações sobre os criminosos, e, na sequência, realizaram buscas na região, porém, ninguém foi encontrado.

Segundo a GCM, Lais e Marco tinham passagens pela polícia. O homem deixou a prisão recentemente e estava recebendo ameaças de morte.

A polícia acredita que o casal estava envolvido com tráfico de drogas e, por conta disso, foram assassinados.

O caso está sendo investigado.

Com informações do Corujão Notícias.

