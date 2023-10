Casal é morto a tiros na frente dos filhos no Paraná

Um casal foi morto a tiros na frente dos filhos na noite desta quinta-feira (26) em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Claudinei Velozo, de 30 anos, e Daiana Cordeiro, de 32, foram assassinados na casa da família.

Os autores do crime chegaram em um moto na residência, localizada na Rua Zacarias Teixeira Rocha, no Jardim Maltaca. O casal estava na casa com duas crianças, que não tiveram as idades informadas. Segundo a Polícia Militar (PM), o garupa chamou o nome de Claudinei. Quando ele chegou ao portão, houve uma breve conversa e, em seguida, os disparos.

Na sequência, o atirador saiu em busca da mulher, que estava na garagem, e a matou. As crianças não ficaram ferias. Socorristas foram acionados, mas os dois morreram no local. A Polícia Civil investiga um possível acerto de contas por conta do tráfico de drogas.

