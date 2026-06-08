Casal é intubado após explosão ao tentar acender churrasqueira com álcool no PR

Um casal ficou em estado grave e precisou ser intubado na tarde deste sábado (6), em Mandaguari, após sofrer queimaduras causadas por uma explosão ao tentar acender uma churrasqueira com álcool. As vítimas, que tiveram a região do tórax, o rosto e as vias aéreas atingidas pelo fogo, buscaram socorro por meios próprios no Pronto Atendimento Municipal (PAM) da cidade. Devido à rápida evolução e à gravidade do quadro clínico provocado pelas lesões inalatórias, a equipe médica local realizou a intubação imediata de ambos.

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Após a estabilização inicial no PAM, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Maringá foram mobilizadas para realizar a transferência dos pacientes para os hospitais Santa Casa e Santa Rita. Os médicos responsáveis pelo resgate informaram que o homem e a mulher necessitam de cuidados altamente especializados. Por isso, não está descartada a necessidade de uma nova transferência, desta vez para hospitais de referência no tratamento de grandes queimados localizados em Londrina ou Curitiba.

Diante da gravidade da ocorrência, o Samu emitiu um alerta reforçando os perigos associados ao uso de álcool ou outros líquidos inflamáveis para acender o fogo. Segundo a equipe médica, essa prática inadequada é uma das principais causas de acidentes graves e explosões durante confraternizações familiares, sendo recomendado o uso de acendedores apropriados e seguros.

Com informações do GMC Online