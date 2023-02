Casal é indiciado por tentativa de homicídio contra bebê de 17 dias

Da Redação

Bebê foi internado na UTI com difersos ferimentos e fraturas pelo corpo

A Polícia Civil indiciou um casal suspeito de agredir um bebê de 17 dias em Cruzeiro do Oeste, no noroeste do Paraná. O inquérito foi concluído nesta quarta-feira (15) e os dois jovens, de 22 e 23 anos, que são pais da criança, vão responder por tentativa de homicídio por motivo fútil.

O caso ocorreu na madrugada de terça-feira (7), data em que a criança foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Umuarama com diversos ferimentos e fraturas pelo corpo.

Inicialmente o casal foi ouvido e liberado, mas a polícia voltou atrás e decretou a prisão preventiva da mulher e do homem. Eles alegaram que a criança se machucou sozinha, na cama.

Após a conclusão do inquérito, o homem foi encaminhado para a cadeia pública de Umuarama. A mulher foi encaminhada para a cadeia de Goioerê.

O laudo médico constatou que o bebê chegou ao hospital com hematomas no tórax, fraturas na costela, corte no pé, insuficiência respiratória e desidratação.

A pena para o crime de tentativa de homicídio por motivo fútil é de seis a vinte anos de prisão.

Com informações do G1.

