Casal é flagrado tendo relações íntimas no meio de via pública; veja

Um casal foi flagrado tendo relação sexual no Centro de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na noite da última quinta-feira (24). O ato aconteceu em frente a um escritório de advocacia, próximo à Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e da avenida Bonifácio Vilela, uma das principais vias do Município. Um popular filmou a situação. (Assista ao flagrante abaixo)

Segundo as informações compartilhadas com o Portal aRede, o ato sexual aconteceu na rua Júlio de Castilho. No vídeo, é possível visualizar o casal consumando a relação. O popular que gravou as imagens fala que “isto que acontece na rua de Ponta Grossa. Isto aí. Ponta Grossa representa, está bom. Ponta Grossa é assim mesmo, desse jeito. Representa forte”, disse.

