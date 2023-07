Casal é flagrado tendo relações em ponto de ônibus no PR; veja vídeo

Mesmo com companhia, o casal não se importou e manteve as relações

Um casal foi pego no flagra tendo relações íntimas em um ponto de ônibus no município de Laranjeiras do Sul, na região centro-oeste do Paraná. O fato ocorreu recentemente, e imagens do episódio estão circulando nas redes sociais. (Assista ao vídeo abaixo)

continua após publicidade

O flagrante foi feito por um motorista que transitava por uma via pública. Ao se deparar com um homem e uma mulher no ponto de espera, levou um praticamente um susto ao notar o que eles estavam fazendo.

Como mostram as imagens, o casal está no chão ao lado do ponto de ônibus fazendo sexo. A situação fica ainda pior, pois havia um cachorro ao lado do casal e uma mulher que estava no ponto, aguardando pelo transporte público.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Vítima de feminicídio foi morta na frente de dois filhos pequenos

Indignado com o fato, o motorista parou o carro ao lado do casal, até que eles parassem e se vestissem.



Fazer sexo na rua é crime. Ato obsceno Art. 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

continua após publicidade

Veja o flagrante:

Siga o TNOnline no Google News