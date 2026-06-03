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MARINGÁ

Casal é flagrado com iPhones escondidos em cadeirinha de criança na PR-317

Produtos saíram de Foz do Iguaçu e seriam levados para o estado de São Paulo

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 21:17:53 Editado em 03.06.2026, 21:24:36
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Casal é flagrado com iPhones escondidos em cadeirinha de criança na PR-317
Autor Foram apreendidos 23 iPhones, seis celulares de marcas variadas, dois relógios do tipo smartwatch e 36 itens de cosméticos - Foto: PRE

Um casal foi autuado pelo crime de descaminho nesta quarta-feira (3) após ser flagrado transportando 29 celulares escondidos na cadeirinha e na bagagem do próprio filho. A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na rodovia PR-317, em Maringá, na região Norte do Paraná. A equipe policial interceptou os suspeitos depois de receber uma denúncia anônima informando que o veículo trafegava em alta velocidade pela estrada.

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Durante a vistoria detalhada no automóvel, os agentes encontraram inicialmente parte dos aparelhos eletrônicos escondidos dentro das malas pertencentes à criança. Na sequência da fiscalização, os policiais inspecionaram o assento infantil onde o menino viajava e localizaram mais dois aparelhos novos camuflados na estrutura. O balanço total da operação resultou na apreensão de 23 iPhones, seis celulares de marcas variadas, dois relógios do tipo smartwatch e 36 itens de cosméticos. O descaminho, crime pelo qual o casal foi autuado, caracteriza-se pela tentativa de burlar a fiscalização alfandegária para não recolher os tributos exigidos sobre mercadorias de importação lícita.

Ao serem questionados sobre a procedência da carga, os suspeitos informaram aos policiais que os itens foram trazidos da região de Foz do Iguaçu, no Oeste do estado, e tinham como destino final a revenda no estado de São Paulo. Todo o material ilegal foi apreendido e encaminhado ao depósito da Receita Federal de Maringá para a contagem oficial e os trâmites legais. O casal prestou depoimento no local da abordagem e foi liberado em seguida.

As informações são do G1.

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