Casal e filhos ficam feridos após acidente na BR-376 em Mandaguari

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um casal e os filhos, uma menina de 10 anos e um adolescente, de 14, ficaram feridos após um acidente de trânsito entre dois carros na BR-376, em Mandaguari (PR), próximo à Unidade Industrial de Transformadores Romagnole. A batida aconteceu na noite desta sexta-feira (13).

continua após publicidade

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que encaminhou as duas vítimas menores de idade ao Hospital Metropolitano de Sarandi. Ambulâncias do município e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também deram apoio. O condutor e a esposa foram levados ao Pronto Atendimento de Mandaguari.

-LEIA MAIS: Após vencer câncer, apucaranense 'Manu Maravilha' visita pacientes

continua após publicidade

A vítima mais grave, segundo os bombeiros, foi a criança de 10 anos, que sofreu uma fratura no fêmur. A família, que chegou a ficar presa às ferragens após a colisão frontal, ocupava um Volkswagen Gol. O motorista do Toyota Corolla, que estava sozinho no carro, não se feriu.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.

Siga o TNOnline no Google News