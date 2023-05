Casal é executado na frente dos filhos; mulher tentou defender marido

Da Redação

O assassinato aconteceu na Cidade Industrial de Curitiba

Um casal foi assassinado dentro de sua própria casa, na noite desta segunda-feira (8), na Cidade Industrial de Curitiba, Paraná. Marido e esposa estavam com os filhos e um neto no momento do crime, que pode ter sido motivado por vingança após um acidente de trabalho.

Conforme informações, dois atiradores invadiram a residência, renderam o proprietário do imóvel e levaram o homem, de 33 anos, para um dos quartos. Para defender o marido, a mulher, de 40 anos, tentou conter os criminosos. O casal acabou baleado e morto.

"A mulher teve um tiro no pescoço, e o rapaz tiro e também várias facadas na região do tórax. Inclusive, tem uma faca ao lado dele e não sabemos se foi a faca utilizada no crime", afirmou uma das socorristas do Siate, que atendeu a ocorrência.

Possível motivação

O homem assassinado foi identificado com Anderson Ramos. Ele trabalhava como mecânico e vinha recebendo ameaças depois que um acidente foi registrado durante uma prestação de serviço.

De acordo com testemunhas, um cliente deixou um carro na oficina da vítima para conserto, porém, enquanto fazia um test drive, o veículo acabou capotando. Insatisfeito, o cliente cobrou Anderson. O mecânico chegou a dar uma moto para o indivíduo, mas as ameaças continuaram.

