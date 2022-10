Casal é executado após ser atraído para emboscada, em Maringá

Da Redação

Na noite de sexta-feira (30) um casal de jovens foi executado após serem atraídos por emboscada, no Jardim Pinheiros, em Maringá. Segundo informações da Polícia Militar, Tamara Cristina Biondo, 29, e Hedley Palharim, 35, estavam no interior de um carro Ford Edge, quando foram surpreendidos por criminosos armados que atiraram contra as vítimas. As informações são do Plantão Maringá.

No corpo de Palharim, foram contabilizadas três perfurações, uma no pescoço e duas no tórax. Já Tamara foi atingida por cinco tiros na região do tórax. O local foi isolado pela Polícia Militar e pelo Instituto de Criminalística. Na cena do crime, foram encontradas cápsulas deflagradas de pistola 9mm.

A PM ressaltou que o alvo dos atiradores era apenas Hedley Palharim que consta com várias passagens pela polícia por tráfico de drogas e Tamara executada em uma possível queima de arquivo. O casal não resistiu.

