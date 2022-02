Da Redação

Casal é encontrado morto em residência no Paraná

Um homem, de 54 anos, e uma mulher, de 63, foram encontrados mortos dentro de uma residência, em Curitiba, Paraná, na noite deste domingo (13). A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

De acordo com a PM, a família estava tentando entrar em contato com as vítimas desde sexta-feira (11). Após não conseguir falar com o casal, a família foi até a casa, onde encontrou os corpos dentro de um quarto.

A polícia informou que a casa não tinha marcas de arrombamento e não há informações sobre a possibilidade de objetos terem sido levados do local. O caso é investigado.



Houve sinais de que o casal foi morto com arma branca, conforme a Polícia Civil.