Casal é encontrado morto dentro de casa no oeste paranaense

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A propriedade fica localizada na Linha Alvorada, em Santa Izabel do Oeste

Um casal foi encontrado morto na tarde de segunda-feira ( 7) dentro da residência onde morava com familiares. A propriedade fica localizada na Linha Alvorada, em Santa Izabel do Oeste.

continua após publicidade .

De acordo com as informações, Jardel Rosalino, 26 anos, e esposa Vanessa Berlt do Amaral, 18 anos , teriam chegado em casa depois de participarem de um baile por volta das 03h30 de segunda-feira.

- LEIA MAIS: Motoboy é sequestrado e executado após pular de carro em movimento

continua após publicidade .

Pela manhã, Jardel foi visto por familiares realizando os afazeres e retornou para o quarto, trancando a porta. O casal morava na mesma casa dos pais do rapaz.

Por volta das 16h30, a mãe de Jardel foi até a porta do quarto, para ver se os mesmos ainda estavam dormindo, e se deparou com a nora de bruços em cima da cama, quando ela abriu a porta encontrou o filho também morto.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Criminalística e IML de Francisco Beltrão.

continua após publicidade .

O casal tinha dois filhos, um de 4 anos e outro de 2 anos. Os corpos foram removidos ao IML de Francisco Beltrão, para apurar a causa morte

* Com informações / Rádio Danúbio Azul.

Siga o TNOnline no Google News