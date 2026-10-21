Casal é detido com bebê de 6 meses e bebidas alcoólicas em carro após denúncia de 'cavalo de pau' no PR
Polícia Militar encontrou garrafas de álcool e objetos espalhados no veículo; criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar
Uma denúncia sobre manobras perigosas mobilizou equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar no fim da manhã desta quarta-feira (21), na Rua Rio da Paz, em Cascavel, no Paraná. No local, os agentes abordaram um casal acompanhado de um bebê de seis meses a bordo de um Jeep Renegade, veículo que, segundo o relato feito ao telefone 190, estaria realizando manobras do tipo "cavalo de pau" nas proximidades de uma pedreira.
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Durante a fiscalização, os policiais constataram que o homem e a mulher apresentavam comportamento visivelmente agitado e sem condições de prestar os devidos cuidados ao recém-nascido. No interior do automóvel, a equipe encontrou garrafas de bebidas alcoólicas e diversos objetos espalhados, o que reforçou os indícios de vulnerabilidade à qual a criança estava exposta.
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Diante do cenário, o Conselho Tutelar foi acionado e efetuou o acolhimento do bebê, que foi encaminhado a uma instituição de proteção enquanto o caso é apurado. O casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Cascavel para a tomada das medidas cabíveis. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pelas autoridades.
Com informações de CGN.