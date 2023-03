Casal e criança de 3 anos ficam feridos em acidente de trânsito no PR

Da Redação

O carro bateu em um poste no Trevo de Campo Bonito

Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de apenas três anos, em um acidente de trânsito no Trevo de Campo Bonito, no Oeste do Paraná.

A batida que envolveu um Ford Escort foi na na noite desta quinta-feira (2) na rodovia PR-474.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Ford Escort trafegava pela rodovia quando colidiu contra um poste ao alcançar o km 0, no trevo de acesso a BR-277.

O condutor, um homem de 29 anos, uma passageira de 32 anos e uma criança de três anos tiveram ferimentos leves,

As vítimas foram encaminhadas pelas equipes de socorro ao Hospital Santo Antônio em Guaraniaçu.

* Com informações CGN

