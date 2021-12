Da Redação

Casal e bebê de cinco meses morrem em batida com caminhão

Um casal e um bebê de cinco meses morreram em um acidente entre um carro e um caminhão, em Ventania, na região dos Campos Gerais do Paraná. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (23), na PR-151.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o carro e o caminhão seguiam em sentidos contrários e bateram de frente, por volta das 4h.

O motorista do carro, a mulher dele e o filho morreram ainda no local do acidente, de acordo com a polícia.

O caminhoneiro passou por um teste de bafômetro que apontou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. O condutor foi levado para a delegacia de Sengés, segundo a polícia.

Os corpos das vítimas que morreram foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML).

Informações do g1