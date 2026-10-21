Casal é baleado na volta de pescaria no PR; homem morre e mulher anda 1 km por socorro

Um homem de 51 anos morreu e uma mulher de 44 anos ficou gravemente ferida após o casal ser vítima de um ataque a tiros na terça-feira (20), em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná. O crime ocorreu no momento em que as vítimas retornavam de uma pescaria na zona rural do município. Mesmo atingida pelos disparos, a mulher conseguiu caminhar cerca de um quilômetro até uma propriedade vizinha para pedir socorro.

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De acordo com as informações apuradas pela Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta das 10h55 para atender a ocorrência na Linha Bangu, no distrito de Bom Jardim, em uma área de mata nas proximidades da reserva do Lago de Itaipu. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o homem, identificado como Celso Luiz Storch, já sem vida no interior do veículo. O registro policial apontou que ele apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Os tiros teriam sido disparados do meio da vegetação ao lado da estrada.

A mulher, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, relatou na propriedade rural que o marido continuava baleado no carro antes de ser atendida. Ela recebeu os primeiros auxílios do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida de helicóptero para o Hospital Universitário de Cascavel. Não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde da vítima.

A área onde ocorreu o atentado foi isolada para o trabalho dos peritos e da Polícia Civil, que instaurou um inquérito para apurar o caso como homicídio e tentativa de homicídio. Conforme o delegado responsável pelas investigações, Maxsander Loubet, os levantamentos preliminares confirmam que as vítimas praticavam pesca antes de serem surpreendidas pelos atiradores. A polícia realiza diligências na região para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime, mas nenhum suspeito havia sido preso até o momento.