Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
INVESTIGAÇÃO

Casal é baleado na volta de pescaria no PR; homem morre e mulher anda 1 km por socorro

Atiradores efetuaram os disparos de uma área de mata no distrito de Bom Jardim; mulher foi resgatada de helicóptero

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Casal é baleado na volta de pescaria no PR; homem morre e mulher anda 1 km por socorro
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um homem de 51 anos morreu e uma mulher de 44 anos ficou gravemente ferida após o casal ser vítima de um ataque a tiros na terça-feira (20), em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná. O crime ocorreu no momento em que as vítimas retornavam de uma pescaria na zona rural do município. Mesmo atingida pelos disparos, a mulher conseguiu caminhar cerca de um quilômetro até uma propriedade vizinha para pedir socorro.

-LEIA MAIS: Homem invade escola municipal em Paranaguá durante suposta fuga e causa pânico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações apuradas pela Polícia Militar, as equipes foram acionadas por volta das 10h55 para atender a ocorrência na Linha Bangu, no distrito de Bom Jardim, em uma área de mata nas proximidades da reserva do Lago de Itaipu. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o homem, identificado como Celso Luiz Storch, já sem vida no interior do veículo. O registro policial apontou que ele apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na região da cabeça. Os tiros teriam sido disparados do meio da vegetação ao lado da estrada.

A mulher, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, relatou na propriedade rural que o marido continuava baleado no carro antes de ser atendida. Ela recebeu os primeiros auxílios do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida de helicóptero para o Hospital Universitário de Cascavel. Não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde da vítima.

A área onde ocorreu o atentado foi isolada para o trabalho dos peritos e da Polícia Civil, que instaurou um inquérito para apurar o caso como homicídio e tentativa de homicídio. Conforme o delegado responsável pelas investigações, Maxsander Loubet, os levantamentos preliminares confirmam que as vítimas praticavam pesca antes de serem surpreendidas pelos atiradores. A polícia realiza diligências na região para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime, mas nenhum suspeito havia sido preso até o momento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ataque a tiros crime Paraná Marechal Candido Rondon notícias sobre violência pesca no PR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV