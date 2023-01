Casal é atingido por bala perdida durante homicídio em bar, no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

o carro usado pelo atirador foi encontrado abandonado a cerca de três quilômetros do local do crime

Um casal foi atingido por balas perdidas durante um homicídio em um bar de Curitiba, capital do Paraná, na noite da última sexta-feira (26). O caso aconteceu na Rua Tenente Antônio Miranda Marques, no bairro Uberaba.

continua após publicidade .

Conforme informações apuradas pelo repórter Diogo Cordeiro da RICtv, um homem, de 47 anos, e uma mulher, de 40, estavam jogando sinuca no momento do crime. A vítima de homicídio, um homem que não foi identificado, estava na esquina próxima quando o atirador chegou em um Ford Escort na cor azul.

LEIA MAIS: Jovem morre na madrugada deste sábado após sofrer queda de moto

continua após publicidade .

Fugindo, o homem correu para dentro do estabelecimento e foi seguido pelo criminoso, que efetuou diversos disparos contra a vítima. Os tiros, porém, também acabaram atingindo o casal que não possuía nenhuma relação com a situação.

O alvo dos atiradores morreu na hora. O casal precisou ser socorrido e encaminhado para hospitais, ambos em estado grave. Um deles foi levado ao Hospital do Trabalhador e o outro ao Hospital e Maternidade São José dos Pinhais.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência e isolou o local. A Delegacia de Homicídios já iniciou as investigações. Ainda de acordo com informações da RicMais, algum tempo depois do homicídio, o carro usado pelo atirador foi encontrado abandonado a cerca de três quilômetros do local do crime.

Siga o TNOnline no Google News