Vítimas aguardaram a chegada do socorro dentro do veículo da família. Apesar da perda de sangue e suspeita de fratura, eles não correm risco de morte

Um casal ficou ferido após ser atacado pelo próprio cachorro no fim da manhã deste domingo (22), no bairro Boa Vista, em Curitiba. Para escapar das mordidas do animal, que teria mistura com a raça pit bull, as vítimas precisaram se abrigar dentro do carro da família até a chegada do resgate. Ambos foram encaminhados ao Hospital Cajuru e não correm risco de morte.

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Durante o ataque, o homem, de 40 anos, sofreu as lesões mais graves. Segundo a equipe médica que prestou os primeiros socorros, ele apresentou ferimentos severos na perna e no braço direitos, com grande perda de sangue e suspeita de fratura provocada pelas mordidas. A mulher também ficou ferida, sofrendo lesões nas pernas e nos braços, áreas atingidas principalmente enquanto ela tentava se defender. O motivo que desencadeou a agressividade do animal é desconhecido.

A gravidade da situação mobilizou rapidamente vizinhos e autoridades de emergência, exigindo a atuação conjunta de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros e de agentes da Guarda Municipal de Curitiba. Com o auxílio de populares, as equipes conseguiram conter o cachorro, deixando-o trancado dentro do imóvel. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente foi acionada para avaliar a destinação do cão, mas informou que o recolhimento não seria feito, uma vez que a guarda legal e a responsabilidade pelo animal permanecem sob a tutela dos próprios donos.