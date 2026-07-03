Casal do PR é preso no MS por sequestrar filha que eles perderam a guarda

Homem e mulher perderam guarda da criança por comprovação de maus-tratos; eles tinham autorização para visitas, mas não podiam retirá-la do abrigo

Uma menina de 7 anos, que estava acholhida em um abrigo, foi levada pelos pais, que perderam a guarda da criança há sete meses, na saída da escola, em Campo Mourão (PR), foi localizada com o casal na quinta-feira (02) em Campo Grande (MS). Os dois foram presos em flagrante pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) e vão responder por subtração de incapaz.

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A criança estava em uma instituição de acolhimento após os pais perderem a guarda por comprovação de maus-tratos. Eles tinham autorização para visitas, mas não podiam retirá-la do abrigo. O Conselho Tutelar confirmou que a retirada ocorreu sem autorização.



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Desde então, o casal, de 32 e 33 anos, se escondia das autoridades. Com o apoio da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, a Depca localizou a menina em Campo Grande e prendeu os pais. A criança foi acolhida pela equipe policial e encaminhada à rede de proteção.



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A menina deve retornar ao abrigo em Campo Mourão e, posteriormente, ser colocada sob os cuidados da avó, que já manifestou interesse pela guarda. O retorno depende de trâmites judiciais. O casal permanece à disposição da Justiça.