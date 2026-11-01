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Casal de venezuelanos morre atropelado por motorista que tentava fazer 'cavalinho de pau' no PR

Vítimas estavam sentadas na calçada, em Francisco Alves, quando foram atingidas; mulher de 23 anos e um bebê de um ano também foram atingidos

Escrito por Da Redação
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Casal de venezuelanos morre atropelado por motorista que tentava fazer 'cavalinho de pau' no PR
Autor Caso aconteceu em Francisco Alves - Foto: PM-PR

Um casal de venezuelanos morreu atropelado na noite de sábado (31) em Francisco Alves, no Noroeste do Paraná, após um motorista perder o controle do veículo ao tentar realizar uma manobra conhecida como "cavalinho de pau". As vítimas, identificadas como Mirialbis Aleisber Obdulio Yanes, de 39 anos, e Deibis Francisco Guzman Salazar, de 43, estavam sentadas em cadeiras na calçada no momento do impacto. Uma mulher de 23 anos e um bebê de um ano também foram atingidos e encaminhados para atendimento por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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De acordo com a Polícia Militar, o condutor de 31 anos trafegava em alta velocidade quando tentou girar o veículo bruscamente, derrapando a traseira. Ao perder o controle da direção, ele colidiu contra dois carros estacionados antes de invadir a calçada e atingir as quatro pessoas. O homem foi preso em flagrante enquanto ainda estava dentro do automóvel, apresentando sinais visíveis de embriaguez, como sonolência, olhos avermelhados e fala desconexa.

Após passar por avaliação médica, o motorista foi levado à Delegacia de Polícia Civil de Iporã. No local, ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, o que levou os policiais a lavrarem um Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, amparados pelo estado aparente do condutor. O caso foi registrado inicialmente em boletim de ocorrência como lesão corporal de natureza gravíssima e segue sob investigação da Polícia Civil, que apura as responsabilidades pela morte das vítimas.

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acidente de transito atropelamento embriaguez ao volante Noroeste do Paraná polícia civil vítimas fatais
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