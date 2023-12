Casal de Sarandi com criança em carro sofre ataque a tiros em Maringá

Na noite deste sábado (2), um casal, acompanhado de uma criança, foi alvo de um ataque a tiros no bairro Vila Santo Antônio, em Maringá. Durante a ocorrência, um homem de 23 anos foi baleado. O casal é morador de Sarandi.

Segundo a Polícia Militar, os três indivíduos saíram de uma lanchonete e entraram em um Chevrolet Corsa, e no momento em que transitavam pela Rua Caxambú, as vítimas foram surpreendidas por um veículo Toyota Corolla que seguia na contramão. Em determinado momento, o passageiro que estava no banco traseiro do Corolla começou a atirar na direção do Corsa.

O motorista do Corsa conseguiu se abaixar e engatar marcha ré, mas na tentativa de conseguir fugir, o rapaz bateu o carro contra o muro de uma residência. Os criminosos fugiram tomando rumo ignorado.

O jovem foi atingido na mão e socorrido por testemunhas, que o levaram ao Upa Zona Norte da cidade de Maringá. Até o momento desta publicação, não foi informado o estado de saúde da vítima. A companheira e a criança, que seria sobrinha dele, não ficaram feridas.

A Polícia Militar foi acionada e recolheu várias cápsulas de pistola. A Polícia Civil, através da delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, irá apurar o motivo para o ataque e segue em busca dos atiradores.

