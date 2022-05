Casal de jovens é executado a tiros; mulher estava grávida

Da Redação

imagem ilustrativa

A Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Paraná instaurou inquérito para apurar a morte do casal, que teve o carro metralhado na noite deste sábado (07), em Curitiba.

Segundo consta, a partir de relato de testemunhas ouvidas na ocorrência, o casal, que ocupava uma BMW com placas de Cornélio Procópio, havia acabado de chegar a Curitiba, vindo de Santa Catarina, quando foi abordado por um outro carro. Os ocupantes fizeram uma série de disparos, usando um fuzil calibre 556 e uma pistola 9mm.

As unidades de socorristas, acionadas para o atendimento, apenas confirmaram o óbito dos dois jovens que ocupavam a BMW. A jovem, de 21 anos, estava grávida.

Conforme informações da Polícia Civil, o motorista da BMW, utilizava uma tornozeleira eletrônica. A polícia considera que o crime possa estar relacionado ao tráfico de drogas. A polícia também trabalha com a hipótese de uma execução, considerando o calibre e tipo das armas usadas e a concentração dos tiros, na lateral e frente do veículo, indicando que o alvo seria o condutor do veículo. Um carregador de fuzil foi deixado pelos atiradores, durante a ação, e recolhido para perícia.