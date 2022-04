Da Redação

Casal de idosos morre carbonizado em incêndio na RMC

Na madrugada desta sexta-feira (01), um casal de idosos morreu carbonizado em um incêndio registrado em uma casa da área rural da cidade de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com informações da matéria do RicMais, o imóvel era misto, com partes em alvenaria e partes construídas em madeira. Devido ao material, as chamas se espalharam rapidamente pela casa.

Conforme a matéria, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os dois moradores da casa não foram resgatas a tempo e morreram carbonizados. A suspeita é de que um fogão a lenha possa ter iniciado o incêndio, mas a causa só será confirmada após investigações dos bombeiros.

Fonte: Informações do RicMais.