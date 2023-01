Casal de idosos é morto após pedir para grupo fazer menos barulho

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso aconteceu no bairro Santa Cruz, em Guarapuava, região central do Paraná

Dois idosos, de 66 e 67 anos, foram assassinados depois de uma discussão em razão de som alto, na madrugada desta quinta-feira (5). O caso foi registrado no bairro Santa Cruz, em Guarapuava, região central do Paraná. As informações são do g1.

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Civil, a equipe foi acionada para atender uma situação de perturbação de sossego, porém, durante o deslocamento, foram informados pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) que o casal de idosos estava caído no chão com marcas de sangue.

-LEIA MAIS: Ônibus que fazia linha Brusque a Ivaiporã bate com caminhão na BR-277

continua após publicidade .

De acordo com os vizinhos, dois homens, uma mulher e um adolescente estavam ingerindo álcool e fazendo bagunça.

Para a polícia, os vizinhos relataram que a idosa, dona da propriedade onde estava o grupo, pediu silêncio e foi atacada por um dos homens com uma enxada. O idoso tentou intervir e foi atingido com golpes de canivete.

O idoso morreu na hora. A esposa dele chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

continua após publicidade .

Após o ocorrido, os suspeitos saíram do local. Logo depois, foram abordados pela Polícia Militar (PMPR), que encontrou um canivete com manchas de sangue no bolso de um dos homens. Eles foram presos e encaminhados para a delegacia.

Com informações do g1

Siga o TNOnline no Google News