Casal de idosos do PR morre após carro ser atingido e arrastado por caminhão no RS

Um casal de idosos de Cascavel, no oeste do Paraná, morreu após o carro em que viajava ser atingido por um caminhão no fim da tarde desta sexta-feira (04), no município de Tapejara, no Rio Grande do Sul. Atilho Fontana e Libera Bortoloto, ambos de 75 anos, não resistiram à gravidade dos ferimentos causados pela colisão, que aconteceu por volta das 17h30, na perimetral da rodovia ERS-463.

📰 LEIA MAIS: PRF apreende quase duas toneladas de maconha escondidas em caminhão na BR-369

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações preliminares, o casal viajava em um Hyundai HB20 e tentava cruzar a pista no trevo de acesso à ERS-430, em direção a Santa Cecília do Sul, quando o automóvel foi violentamente atingido por um caminhão de transporte de ração. Com a força do impacto, o carro foi arrastado por vários metros e ficou completamente destruído. Atilho e Libera morreram no local da batida. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

As vítimas estavam no Rio Grande do Sul para visitar familiares. Atilho era uma figura bastante conhecida em Cascavel, cidade onde manteve e administrou, durante muitos anos, um bar e lanchonete nas proximidades do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A área do acidente foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e das forças de segurança. A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) também estiveram presentes no local para realizar os levantamentos que vão apurar as circunstâncias exatas da tragédia. Os corpos das vítimas serão transladados para Cascavel, mas até o momento não foram divulgadas informações oficiais sobre os horários e locais do velório e do sepultamento.