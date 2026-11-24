Nível da água subiu rapidamente no bairro Ouro Fino Grande, em Campo Largo, na noite de segunda (23); óbitos foram constatados no local pelo Samu

Um casal de idosos morreu afogado após a residência onde morava ser invadida por um alagamento na noite desta segunda-feira (23), no bairro Ouro Fino Grande, em Campo Largo, no Paraná. As vítimas, uma mulher de 76 anos e um homem de 81, tinham dificuldades de locomoção — um era cadeirante e o outro estava acamado — e foram surpreendidas pela rápida elevação do nível da água, que chegou a cerca de 1,6 metro no imóvel.

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O filho do casal, de aproximadamente 40 anos, também ficou ferido ao tentar resgatar os pais. Ele sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local e recusou encaminhamento ao hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), o chamado foi registrado às 18h. Quando as equipes chegaram ao endereço, moradores já realizavam manobras de reanimação cardiopulmonar na idosa. Os militares assumiram o atendimento e iniciaram buscas no interior da casa, onde a água ainda atingia a altura do pescoço, conseguindo localizar e retirar o homem. Apesar dos esforços das equipes de socorro, o médico do Samu constatou os dois óbitos no local.

A ocorrência mobilizou sete bombeiros militares em quatro viaturas, além de uma ambulância de suporte avançado do Samu. A Defesa Civil e a Prefeitura de Campo Largo também foram acionadas. Após o encerramento dos trabalhos do Corpo de Bombeiros, o local ficou sob responsabilidade da Guarda Municipal e da Defesa Civil, que aguardavam a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para o recolhimento dos corpos.