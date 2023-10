Casal de idosos bate carro contra praça de pedágio desativada no PR

Um casal de idosos ficou ferido após se envolver em um acidente na noite desta terça-feira (17), na rodovia BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Eles estavam em um veículo Volkswagen Saveiro que colidiu contra a mureta de uma praça de pedágio desativada.

continua após publicidade

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 60 da rodovia federal. De acordo com as autoridades, o carro chegou a capotar devido à força do impacto. A mulher, de 75 anos, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos e foi encaminhada para o Hospital São José.

- LEIA MAIS: Homem fica em estado grave após ser atropelado por caminhão em Maringá

continua após publicidade

O marido dela, um idoso de 72 anos que dirigia o carro no momento do acidente, não necessitou de encaminhamento médico. Segundo a RicMais, a Saveiro foi removida do local pelas equipes de resgate.

Siga o TNOnline no Google News