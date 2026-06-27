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Casal de agricultores de Cambira é hospitalizado após acidente em Marialva

Vítimas foram atendidas pela Defesa Civil do município e por dois alunos do quinto ano de Medicina que passavam pelo local

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 10:27:13 Editado em 27.06.2026, 10:27:08
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Casal de agricultores de Cambira é hospitalizado após acidente em Marialva
Autor Acidente envolveu uma motocicleta e um Fiat Palio - Foto: Defesa Civil de Marialva

Um casal de agricultores ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no município de Marialva (PR), na noite desta sexta-feira (26). A colisão da motocicleta onde eles estavam contra um veículo modelo Fiat Palio ocorreu na via paralela da Rua Cristóvão Colombo, nas proximidades da empresa DAF Caminhões.

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As vítimas, uma mulher de 55 anos e um homem de 61, vinham da cidade de Cambira, onde possuem uma plantação de café. Com o impacto da batida, ambos sofreram fraturas nos membros inferiores e precisaram de atendimento de urgência.

O resgate foi realizado por equipes da Defesa Civil da cidade, com o auxílio de dois estudantes do quinto ano do curso de Medicina que passavam pelo local.

Após os primeiros cuidados na via, o casal foi transferido para unidades de saúde no município de Maringá. A mulher foi direcionada para a Santa Casa, enquanto o homem foi levado para o Hospital Santa Rita, onde passaram por avaliação especializada. A dinâmica exata da colisão entre os veículos ainda deve ser apurada.

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acidente de transito atendimento de urgência Defesa Civil Marialva PR plantação de café vítimas de acidentes
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