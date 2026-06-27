Casal de agricultores de Cambira é hospitalizado após acidente em Marialva

Vítimas foram atendidas pela Defesa Civil do município e por dois alunos do quinto ano de Medicina que passavam pelo local

Um casal de agricultores ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito no município de Marialva (PR), na noite desta sexta-feira (26). A colisão da motocicleta onde eles estavam contra um veículo modelo Fiat Palio ocorreu na via paralela da Rua Cristóvão Colombo, nas proximidades da empresa DAF Caminhões.

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As vítimas, uma mulher de 55 anos e um homem de 61, vinham da cidade de Cambira, onde possuem uma plantação de café. Com o impacto da batida, ambos sofreram fraturas nos membros inferiores e precisaram de atendimento de urgência.

O resgate foi realizado por equipes da Defesa Civil da cidade, com o auxílio de dois estudantes do quinto ano do curso de Medicina que passavam pelo local.

Após os primeiros cuidados na via, o casal foi transferido para unidades de saúde no município de Maringá. A mulher foi direcionada para a Santa Casa, enquanto o homem foi levado para o Hospital Santa Rita, onde passaram por avaliação especializada. A dinâmica exata da colisão entre os veículos ainda deve ser apurada.