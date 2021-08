Da Redação

Casal de 18 anos morre em acidente registrado na rodovia

Um casal de 18 anos, morreu após sofrer uma colisão traseira envolvendo um carro e uma motocicleta, no km 75 da rodovia PR-182, no município de Loanda (PR) . O trágico acidente foi registrado no início da noite de sábado (7), e mobilizou equipes de resgate, além de Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

De acordo com as informações de testemunhas, um veículo VW Gol com placas de Loanda, seguia pela rodovia no sentido Santa Isabel do Ivaí, quando atingiu violentamente a traseira de uma Honda CG 125 de São Pedro do Paraná que trafegava na mesma direção.

O impacto do carro na moto, foi extremamente violento e causou instantaneamente a morte das duas pessoas que ocupavam a Honda CG. O motorista do automóvel, um homem de 35 anos, foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado até uma Unidade Hospitalar da região.

Os corpos das vítimas fatais, foram removidos após a liberação da polícia científica, para o IML de Paranavaí. As circunstâncias do ocorrido já estão sendo apuradas pela PRE.

Com informações: Corujão Notícias