Casal compra Airbus e transporta avião pelas ruas do Paraná

Um casal de empresários em Morretes, litoral do Paraná, comprou um avião do modelo Airbus A318 com a finalidade de deixá-lo em um terreno privado, no centro da cidade.

Para transportar a aeronave até o destino, foram necessários uma equipe de especialistas, agentes da Polícia Militar e representantes da Companhia Paranaense de Energia (Copel), que fizeram o percurso nesta quarta-feira (1º/12), pela BR-277.

O trajeto de 11 quilômetros, que dura em média 20 minutos, levou aproximadamente três horas em razão de todas as precauções necessárias e chamou a atenção de motoristas e moradores do local.

Os novos proprietários da aeronave contaram que são apaixonados por aviação e que pretendem inicialmente deixar o Airbus em uma propriedade privada, mas, futuramente, o avião poderá se transformar em um ponto de entretenimento.

