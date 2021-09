Da Redação

Casal com bebê é preso viajando com mala cheia de maconha

Um casal foi preso nesta segunda-feira (13) pela equipe Canil, da 2ª CIA/BPRV, viajando de ônibus com uma mala contendo 66 tabletes de maconha, pesando 35,645 quilos de maconha. O homem, de 24 anos, e a mulher, de 20 anos, estavam com a filha, de 1 mês e 15 dias, e pretendiam levar a droga de Maringá até Bauru, interior de São Paulo.

A equipe realizou uma ação contra o tráfico de drogas, armas de munições em frente ao Posto Rodoviário de Rolândia, no Paraná. Durante abordagem à passageiros de um ônibus, linha Maringá/Franca, um dos cães de faro, o Hórus, detectou no bagageiro do veículo uma mala cinza.

Quando a equipe abriu a mala encontrou 66 tabletes de maconha, pesando 35,645 quilos. O dono da mala informou à polícia que recebeu uma proposta de um desconhecido para levar a mala cheia de drogas até Bauru, interior de São Paulo.

Além disso, ele disse que não iria ficar na cidade. A esposa, segundo o boletim, relatou que não sabia sobre a droga. O homem disse à PM que recebeu R$ 400 para a compra das passagens e R$ 1.600 na hora da entrega.

Diante da situação, uma conselheira tutelar compareceu no local para a condução da criança, e o casal foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil, de Rolândia.

Veja:

Casal com bebê é preso viajando com mala cheia de maconha - Vídeo por: tnonline