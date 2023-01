Casal choca ao fazer sexo explícito em praça de Maringá; assista

Da Redação

Sem medo de exposição: casal fez sexo em praça pública

Um casal virou notícia após fazer sexo explícito na Praça da Catedral, em Maringá, no norte do Paraná. Várias pessoas presenciaram a cena que foi filmada e divulgada na internet.

O vídeo foi publicado no Twitter no último domingo (8) acompanhado pelo comentário “isso só acontece em Maringá“. O post recebeu muitos comentários com reações variadas dos usuários.

Muitos comentaram que estavam indignados com a situação, já outros acharam o fato engraçado. Uma internauta comentou “coitadas das crianças que viram essa cena”. Outro seguidor disse “O povo dessa cidade não conhece a palavra limite“.

Segundo o delegado de Polícia Civil, Luiz Alves, a prática de sexo em via pública pode configurar crime de ato obsceno (Art. 233 do Código Penal Brasileiro).

null - Vídeo por: tnonline

Com informações do GMC Online.

