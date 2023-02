Casal aventureiro do Paraná completa primeira viagem internacional

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma história de amor e aventura na terceira idade. Lourdes Gutierrez Lobo Alcântara, de 68 anos, funcionária pública aposentada, e Lauro José Lobo Alcântara, 73, lavrador aposentado, que se reencontraram após mais de 40 anos, realizaram um grande sonho: a primeira viagem internacional. O casal, em uma 'Van casa', percorreu o Paraguai, Argentina e Uruguai.

continua após publicidade .

Antes da Van, os aventureiros conheceram cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e usaram uma Kombi, que foi apelidada carinhosamente de 'marrenta'. Como os planos eram de conhecer outros países, foi preciso pensar no conforto. "Depois de viajarmos bastante com nossa Kombi marrenta, começamos a ver a necessidade de se ter mais conforto na estrada e começamos a pensar em uma Vam. Queríamos uma casinha já pronta e acabamos encontrando na internet, de uma empresa de Florianópolis, partimos pra lá e gostamos. A Van tinha tudo que a gente queria, energia solar suficiente para os dias de chuva, banheiro com ducha quente, geladeira grande, cama confortável, enfim tudo que a gente queria compramos e partimos", conta Lourdes.

Foram 40 dias na estrada para percorrer os três países da América do Sul.

"Ficamos mais no Uruguai pois as praias e o pôr do sol de lá são maravilhosos. Depois, na volta, passamos novamente em algumas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, passamos também em Guaratuba e na semana passada retornamos para Marilândia do Sul" continua após publicidade . - Lourdes Gutierrez Lobo Alcântara, aposentada

A Van, que ganhou um adesivo especial escrito: Pé Vermelho, vai passar por revisão e em breve, uma nova aventura: fugir do inverno. "Quando começar o frio, vamos para o nordeste brasileiro, nós sonhamos muito em conhecer as praias de lá, a cultura. Que Deus continue nos abençoando e abençoando nosso casamento, que a gente continue realizando nossos sonhos. Enquanto Deus permitir e nos der saúde estaremos na estrada conhecendo cada cantinho desse Brasil e vivendo nossa eterna Lua de Mel", finaliza.



História de amor

Após mais de 40 anos, uma rede social uniu o casal, e eles estão casados há dois anos. Lourdes é de Marilândia do Sul, Lauro por 10 anos morou em Guaratuba, após o reencontro, o casal quis aproveitar o tempo e viver aquilo que não puderam na juventude. "Ele por muito tempo morou em Apucarana, depois que se aposentou foi para Guaratuba. Ele era amigo do meu falecido marido, e um dia o Facebook nos uniu. Depois que nos casamos, ficamos um tempo em Guaratuba e um pouco em Marilândia, um dia pegamos o barco e fomos pescar, daí eu falei pra ele que meu sonho mesmo era ter um Kombi casa, para viajar pelo mundo, daí ele me olhou e falou sério mesmo? Eu falei sim, ele me respondeu que também era o sonho dele. A partir daquele dia, começamos a pesquisar", relembra.

continua após publicidade .

Veja como é a Van: null - Vídeo por: Reprodução

Reportagem, Sílvia Vilarinho





Siga o TNOnline no Google News