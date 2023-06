Casal acusado de tentar matar filha de 3 meses vai a júri nesta quarta

Vítima sobreviveu graças ao pronto atendimento recebido pela equipe médica do hospital

Um casal acusado de tentar matar a filha vai a juri popular nesta quarta-feira (21), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. O homem e a mulher foram denunciados pelo Ministério Público (MP) por tentativa de homicídio. Eles são acusados de tentar matar a própria filha, em novembro de 2019, dentro de um hospital. A criança tinha apenas três meses de vida e estava internada para tratamento.

Conforme a denúncia oferecida em março de 2020 pela 5ª Promotoria de Justiça de Campo Largo, o casal teria agredido a bebê sacudindo-a e causando-lhe diversas fraturas e hemorragias. Segundo a ação penal, os autores “tinham a intenção de se livrar da filha recém-nascida, consanguínea de primeiro grau, para não mais incomodá-los com problemas ou despesas”.

Os dois deixaram o local rapidamente quando acreditaram que a menina já estava morta. A vítima sobreviveu graças ao pronto atendimento recebido pela equipe médica do hospital. O julgamento está previsto para começar às 13 horas no Tribunal do Júri de Campo Largo.

