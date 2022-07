Casa jorra sangue das paredes e assusta moradores no Paraná; veja

Da Redação

O fenômeno acontece quando um dos moradores, um senhor idoso, caminha pelos cômodos

Moradores do município de Cambé, na região metropolitana de Londrina, no norte do Paraná, registraram um acontecimento misterioso na residência em que vivem e chocaram a internet. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) irá investigar o caso anormal. A família registrou em um vídeo, um líquido vermelho que jorra das paredes e móveis de vários cômodos da casa. Veja a gravação no vídeo abaixo.

Conforme as imagens feitas pelos moradores, o líquido, que se assemelha a sangue, escorre de paredes, portas e outros móveis. Para investigação, um exame foi realizado em um laboratório particular e comprovou que o material é sangue do tipo O positivo.



De acordo com informações do Tarobá News, os residentes da casa relataram que o fenômeno acontece quando um dos moradores, um senhor idoso, caminha pelos cômodos. Qualquer outra pessoa que passe pelos locais não faz com que o sangue jorre, apenas ele.

A Criminalística foi acionada para investigar a situação e deve se deslocar até o endereço na tarde desta quarta-feira (27) para realizar os exames periciais e tentar desvendar o mistério.

A família, por sua vez, é religiosa e trabalha com inúmeras atividades de assistência as pessoas em vulnerabilidade social. Eles suspeitam que o caso se trate de algo sobrenatural e um padre exorcista também visitará a casa. Veja: null - Vídeo por: tnonline





