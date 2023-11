Casa em processo de demolição desaba e pedreiro morre soterrado

A demolição de uma casa, em Londrina, no norte do Paraná, terminou com a morte de um pedreiro na manhã desta terça-feira (28). O acidente de trabalho aconteceu no Bairro Jardim Columbia, quando parte da residência desabou em cima da vítima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem, de 42 anos, estava trabalhando em um dos cômodos quando o acidente aconteceu. Equipes do Siate e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas o homem não resistiu aos ferimentos. O corpo ficou soterrado embaixo dos escombros.

Conforme reportagem do G1, o homem, que não teve o nome divulgado, mora em frente ao imóvel onde houve a queda e estava sozinho na hora do incidente. A polícia deve investigar se a vítima estava utilizando equipamentos de segurança.





