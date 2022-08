Casa é alvo de operação contra exploração sexual de menores no Paraná

Da Redação

A ação foi realizada na noite desta sexta-feira (12), após o recebimento de denúncias

Uma residência localizada no Conjunto Hilda Mandarino, na zona norte de Londrina, foi alvo de uma operação conjunta do Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude e Polícia Militar contra a exploração sexual de menores. A ação foi realizada na noite desta sexta-feira (12), após o recebimento de denúncias.

O local estaria funcionando como bar e prostíbulo. Depois de realizarem uma revista, as equipes encontraram dentro da casa uma adolescente de 17 anos. A menina contou que veio de Faxinal para Londrina e estaria sem os documentos pessoais.

Ela negou que estaria se prostituindo, mas foi encaminhada à Delegacia para prestar depoimento. “Ela relatou que veio para a casa do namorado e estava nessa residência junto com o namorado”, contou a conselheira tutelar Márcia Moura.

O Conselho Tutelar afirmou que vai recuperar os documentos da jovem e entrar em contato com sua família. O proprietário do estabelecimento foi preso em flagrante e pode responder por corrupção de menores e tráfico de drogas.

A residência contava com um sistema de videomonitoramento. Conforme a PM, foram localizadas diversas máquinas de cartão e camisinhas em cômodos diferentes da casa. A polícia também encontrou quatro pinos de cocaína, munição e dinheiro.

Durante a operação, vizinhos saíram para ver a movimentação e confirmaram que constantemente ouvem muito barulho vindo do estabelecimento. Uma mulher que preferiu não se identificar disse que já viu muitas meninas menores de idade frequentando o local. “Tem várias meninas, mas a idade exata eu não sei. Pelo o que a gente vê pela fisionomia delas são meninas novinhas. Às vezes, a gente via o rapaz saindo daí de dentro com o carro lotado de meninas”, disse ao portal Tarobá News

