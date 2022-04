Da Redação

Casa de repouso pega fogo e uma pessoa morre queimada no PR

Uma idosa de 61 anos morreu carbonizada após um incêndio em uma residência que funcionava como casa de repouso no município de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. O incidente aconteceu nesta quinta-feira, 31, por volta das 5h, na Rua Minas Gerais. O imóvel fica próximo à PR-323.

continua após publicidade .

Conforme o que foi apurado pela Polícia Militar (PM), a dona da casa de repouso teria saído do quarto onde a vítima dormia por alguns instantes para cuidar de um outro idoso, em outro cômodo, quando escutou um barulho. Ao voltar ao quarto, se deparou com o espaço já em chamas.

A cuidadora tentou retirar a vítima das chamas mas não teve êxito. A mulher não resistiu e morreu carbonizada, ainda dentro do imóvel. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

continua após publicidade .

A Polícia deve investigar a causa do incidente e suspeita de que uma pane elétrica tenha dado início ao incêndio. Não se sabe se o local tinha licença para funcionar como casa de repouso para idosos.

As informações são do portal GMConline.