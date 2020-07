Cartão Comida Boa começa a ser recarregado nesta segunda-feira (15)

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (15), começa a nova recarga do cartão Comida Boa. Auxílio criado pelo Governo do Estado do Paraná para ajudar famílias carentes no enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus.

O valor da recarga é de 50 reais e deve ser usado pelos beneficiários do programa para a compra de alimentos da cesta básica nos estabelecimentos cadastrados.

O benefício tem a duração de três meses, podendo ser prorrogado caso necessário e é destinado a famílias em vulnerabilidade social.

Em Apucarana, o cartão foi distribuído em escolas municipais para os participantes do Cadastro único e em algumas igrejas para famílias que necessitam, mas não fazem parte do Cadastro Único.