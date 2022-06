Carros se acidentam após caminhão carregado tombar na BR-376

Da Redação

A carga se espalhou pela pista e causou mais acidentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu três acidentes que ocorrem em sequência na BR-376, em Imbaú, município localizado nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a corporação, um caminhão carregado com chapas de compensado tombou na via e espalhou a carga pelo local. Por conta disso, dois veículos se envolveram no acidente, que aconteceu na noite dessa terça-feira (7).

Depois que o caminhão se acidentou, um automóvel que trafegava pela pista colidiu contra a carga que ficou na rodovia e foi jogado para o canteiro central após ser atingido por um terceiro veículo. Ambos os sentidos da rodovia ficaram bloqueados.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas, que sofreram apenas ferimentos leves. Já o condutor do caminhão precisou ser levado para um hospital, pois se queixava de dores no peito.

A pista foi totalmente liberada após a retirada dos fragmentos da pista.

Outro acidente

A PRF atendeu um outro acidente na noite dessa terça-feira (7), na BR-277, em Morretes, no litoral do Paraná. Conforme a corporação, houve uma colisão entre um carro e um caminhão.