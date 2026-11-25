A enxurrada que atingiu Nova Esperança do Sudoeste, no Paraná, na terça-feira (24), deixou duas pessoas mortas e um rastro de destruição pelo município. A força da água arrastou veículos, deixando carros de ponta-cabeça e pendurados em muros, cercas e árvores, e cobriu ruas e residências com lama e entulhos. Em um córrego da região, diversos automóveis e até uma ambulância foram levados pela correnteza. Nesta quarta-feira (25), a cidade permanece sem abastecimento de água e energia elétrica, enquanto máquinas da prefeitura atuam na limpeza e na retirada dos materiais.

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As duas vítimas locais morreram afogadas dentro de suas próprias casas. Uma delas foi identificada como Nadir Borges, e a outra é um idoso que morava sozinho na residência vizinha, cuja identidade não foi divulgada. Os estragos na infraestrutura incluem ainda um caminhão de médio porte que foi levado pela enxurrada e arrancou a fiação elétrica de uma rua. Diante do cenário, moradores de Nova Esperança do Sudoeste e voluntários vindos de outros municípios se mobilizaram nesta quarta-feira (25) para auxiliar as famílias atingidas e reforçar os trabalhos de limpeza e recuperação da cidade.

O desastre no município elevou para seis o total de mortes confirmadas em decorrência das fortes chuvas que atingem o Paraná desde segunda-feira (23). Em balanço divulgado na manhã desta quarta-feira, o coronel Ivan Ricardo Fernandes, da Defesa Civil estadual, informou que 40 cidades já registraram ocorrências graves e que a estimativa preliminar aponta cerca de 10 mil pessoas afetadas. O oficial ressaltou que o levantamento segue em andamento e que os números ainda podem aumentar à medida que as ações de resposta avançam e novas informações chegam ao órgão.

Além dos dois óbitos em Nova Esperança do Sudoeste, as chuvas vitimaram o casal de idosos Antonio Ferreira, de 81 anos, e Clotilde Ferreira, de 76, que morreu afogado durante um alagamento dentro de casa em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, na segunda-feira (23). Na terça-feira (24), o trabalhador Ivanildo Mendes, de 25 anos, morreu ao ser arrastado por uma enxurrada na área rural de Mato Rico, na região central do estado. No mesmo dia, Marilene Rodrigues, de 35 anos, desapareceu durante uma enxurrada em Verê, no Sudoeste, tendo o corpo localizado na manhã desta quarta-feira perto de um carrinho de coleta de recicláveis, nas proximidades do barracão onde trabalhava com a família.

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