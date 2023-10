Carros com produtos contrabandeados são apreendidos em Rolândia

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de contrabando, foi preso na madrugada desta sexta-feira (13) em Rolândia, no norte do Paraná. O criminoso foi preso após ser abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em carro com diversos itens sem a comprovação fiscal. Uma outra pessoa também foi parada em um carro com as mesmas condições.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) os agentes foram até o local após receberem informações de que ambos estavam vindo da região de fronteira e possivelmente estavam transportando produtos ilícitos. Após abordagem e busca nos veículos, forma encontrados pneus, eletrônicos e outros itens, segundo os policiais.

O homem com mandado de prisão em aberto recebeu voz de prisão e encaminhado para a cadeia pública de Rolândia. Já os dois veículos foram apreendidos e encaminhados para o pátio da Receita Federal em Londrina.

