Carros colidem frontalmente na BR-277 e três ficam feridos

Da Redação

Uma colisão frontal entre um Gol e uma Ecosport deixou três pessoas feridas na manhã deste domingo (1º) na rodovia BR-277.

continua após publicidade .

O acidente aconteceu no trecho entre Guaraniaçu e Ibema.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da PRF e do Samu prestaram atendimentos no local.

continua após publicidade .

Três pessoas ficaram feridas, a mais grave o condutor do Gol, com suspeita de fraturas, e conduzido para rede hospitalar.

Na Ecosport a condutora e o passageiro foram atendidos e liberados no local.

Com informações: CGN