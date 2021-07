Carroça com quase 300 kg de maconha é apreendida no PR; veja

Continua após publicidade

Durante a noite desta terça-feira (6), agentes de segurança apreenderam aproximadamente 300 kg de maconha, em Guaíra, cidade que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai e o Estado de Mato Grosso do Sul, às margens do Rio Paraná.

Os entorpecentes estavam em uma carroça puxada por um burro. A confiscação foi realizada por policiais do Batalhão de Polícia da Fronteira (BPFron) e da Polícia Federal (PF).

De acordo com os agentes, uma patrulha estava sendo realizada pelas margens do Rio Paraná, quando foi avistado pessoas com atitudes suspeitas em uma carroça. Os criminosos fugiram, adentrando na mata, porém, a carroça foi interceptada. No transporte haviam aproximadamente 300 kg de maconha.

Conforme os policiais do BPFron e da PF, a situação foi inusitada, pois jamais foi feita uma apreensão de drogas assim. A tática de transporte adotada pelos traficantes, desta vez, foi fora do comum.

Pessoas que passavam pelo local se surpreenderam com a situação. Veja:

tnonline

O entorpecente foi levado para a Delegacia de Polícia Federal. Já o animal foi encaminhado para o Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM). O burrinho será levado para uma instituição de acolhimento de animais.